Autostradoje prie Klaipėdos apsivertė automobilis

Apie įvykį pranešė socialinio tinklo „facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ vartotojai.
„Avarija iš Klaipėdos link Gargždų“, – rugpjūčio 21 d. apie 6 val. 50 min. pranešė jis ir paviešino trumpą vaizdo medžiagą, kurioje matyti ant stogo apsivertęs lengvasis automobilis bei šalia stovintys ugniagesių ir greitosios pagalbos medikų automobiliai.
Socialinio tinklo vartotojai komentaruose po vaizdo įrašo minėjo, kad automobilis, greičiausiai, vertėsi po susidūrimo su kita mašina.
„Laukuose dar viena stovi, toks jausmas kad trenkėsi į stovinčią“, – rašė vienas.
„Kiek matėm, tai lyg ir antras mašiniuks pievoje stovėjo“, – jam antrino kitas.
„Tai da iena mašina nusivarčius pievoje“, – pranešė trečias.
Vienas komentatorius parašė, kad matė tris sudaužytus automobilius.
Pirminiais duomenimis, atvykus ugniagesiams prispaustų monių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Ugniagesiai atjungė automobilių akumuliatorius.
Įvykis tiriamas.
