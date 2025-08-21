Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Autostradoje prie Klaipėdos apsivertė automobilis

2025 m. rugpjūčio 21 d. 08:21
Lrytas.lt
Visos Klaipėdos operatyvinės tarnybos buvo sukeltos ant kojų ankstų ketvirtadienio rytą gavus pranešimą apie tai, kad autostradoje susidūrus lengviesiems automobiliams, vienas jų vertėsi.
Apie įvykį pranešė socialinio tinklo „facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ vartotojai.
„Avarija iš Klaipėdos link Gargždų“, – rugpjūčio 21 d. apie 6 val. 50 min. pranešė jis ir paviešino trumpą vaizdo medžiagą, kurioje matyti ant stogo apsivertęs lengvasis automobilis bei šalia stovintys ugniagesių ir greitosios pagalbos medikų automobiliai.
Socialinio tinklo vartotojai komentaruose po vaizdo įrašo minėjo, kad automobilis, greičiausiai, vertėsi po susidūrimo su kita mašina.
„Laukuose dar viena stovi, toks jausmas kad trenkėsi į stovinčią“, – rašė vienas.
„Kiek matėm, tai lyg ir antras mašiniuks pievoje stovėjo“, – jam antrino kitas.
„Tai da iena mašina nusivarčius pievoje“, – pranešė trečias.
Vienas komentatorius parašė, kad matė tris sudaužytus automobilius.
Pirminiais duomenimis, atvykus ugniagesiams prispaustų monių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo. 
Ugniagesiai atjungė automobilių akumuliatorius.
Įvykis tiriamas.
