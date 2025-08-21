Apie nelaimę pranešė Panevėžio apskrities VPK. Kaip rašoma policijos pranešime, rugpjūčio 21 d. apie 12 val. 17 min., Panevėžio r., Paįstrio seniūnijoje, Gegužinės kaime, kelyje „Via Baltica“, įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis.
Eismo įvykio vietoje žuvo lengvojo automobilio keleivė.
Pirminiais duomenimis eismo įvykyje dalyvavo lengvasis automobilis, du sunkvežimiai ir mikroautobusas.
Eismas nukreipiamas gretutiniais keliais.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad įvykio vietoje prireikė ir ugniagesių pagalbos.
Ugniagesiams atvykus, po susidūrimo su vilkiku sumaitotame ir nuo kelio nuvažiavusiame lengvajame automobilyje buvo užspausti du žmonės – vairuotojas ir keleivė.
Panaudoję specialią gelbėjimo įrangą, ugniagesiai abu žmones išlaisvino. Vairuotoją greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę, keleivei buvo konstatuota mirtis.
Avarijos aplinkybės tikslinamos.
