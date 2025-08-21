Į gatvę iš už stovinčio autobuso žengusį senuką Vilniuje pravažiuojantis automobilis bloškė į mikroautobusą

Avarija rugpjūčio 21 d. įvyko apie 11 val. 26 min. Kalvarijų g. Kaip jau nustatė tyrimą pradėję pareigūnai, 1938 m. gimęs vyras neleistinoje vietoje į gatvę žengė iš už stovinčio autobuso.
Vyrą iš karto partrenkė pro šalį važiavęs automobilis „Volv XC70“, vairuojamas 1956 m. gimusio vyro.
Nuo smūgio pėsčiasis buvo nublokštas į stovintį mikroautobusą „Fiat“.
Sunkiai sužalotą senolį greitosios pagalbos medikai skubiai išvežė į ligoninę. Čia jam nustatyti kaulų lūžiai, įskaitant ir veido kaulus.
Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
avarijaVilniussužalotas pėsčiasis
