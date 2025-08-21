Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Į gatvę iš už stovinčio autobuso žengusį senuką Vilniuje pravažiuojantis automobilis bloškė į mikroautobusą

2025 m. rugpjūčio 21 d. 16:52
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet iš už stovinčio autobuso į gatvę žengęs senolis buvo partrenktas automobilio. Vėliau ligoninėje pėsčiajam buvo diagnozuoti kaulų lūžiai.
Avarija rugpjūčio 21 d. įvyko apie 11 val. 26 min. Kalvarijų g. Kaip jau nustatė tyrimą pradėję pareigūnai, 1938 m. gimęs vyras neleistinoje vietoje į gatvę žengė iš už stovinčio autobuso.
Vyrą iš karto partrenkė pro šalį važiavęs automobilis „Volv XC70“, vairuojamas 1956 m. gimusio vyro.
Nuo smūgio pėsčiasis buvo nublokštas į stovintį mikroautobusą „Fiat“.
Sunkiai sužalotą senolį greitosios pagalbos medikai skubiai išvežė į ligoninę. Čia jam nustatyti kaulų lūžiai, įskaitant ir veido kaulus.
Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
avarijaVilniussužalotas pėsčiasis
