Populiarėjantis atlikėjas sudėtingomis sąlygomis nesuvaldė savo BMW ir trenkėsi į kitą mašiną – sužeista moteris

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugpjūčio 20 d. apie 16 val. 10 min. Lazdijų r., Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaime, esant sudėtingoms eismo sąlygoms, vyras (gim. 2001 m.), vairuodamas automobilį BMW X4, lyjant, jo nesuvaldė, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu „Dacia Duster“, vairuojamu kito vyro (gim. 1953 m.).
Po susidūrimo automobilio „Dacia Duster“ keleivei (gimusi 1956 m.) prireikė medikų pagalbos.
Vėliau paaiškėjo, kad automobilį BMW vairavo sparčiai populiarėjantis jaunosios kartos atlikėjas Adomas Vyšniauskas.
Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas.
avarijaLazdijų rajonassusidūrimas
