Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Populiarėjantis atlikėjas sudėtingomis sąlygomis nesuvaldė savo BMW ir trenkėsi į kitą mašiną – sužeista moteris

2025 m. rugpjūčio 21 d. 10:54
Lrytas.lt
Viena moteris buvo sužalota trečiadienį Lazdijų rajone susidūrus dviem lengviesiems automobiliams. Policija praneša, kad avarija įvyko esant sudėtingoms vairavimo sąlygoms. Aiškėja, kad BMW vairavo sparčiai populiarėjantis jaunosios kartos atlikėjas Adomas Vyšniauskas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugpjūčio 20 d. apie 16 val. 10 min. Lazdijų r., Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaime, esant sudėtingoms eismo sąlygoms, vyras (gim. 2001 m.), vairuodamas automobilį BMW X4, lyjant, jo nesuvaldė, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu „Dacia Duster“, vairuojamu kito vyro (gim. 1953 m.).
Po susidūrimo automobilio „Dacia Duster“ keleivei (gimusi 1956 m.) prireikė medikų pagalbos.
Vėliau paaiškėjo, kad automobilį BMW vairavo sparčiai populiarėjantis jaunosios kartos atlikėjas Adomas Vyšniauskas.
Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas.
avarijaLazdijų rajonassusidūrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.