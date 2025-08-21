Kalvarijos savivaldybėje lengvasis automobilis susidūrė su traukiniu – dviem žmonėms prireikė medikų

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 20 d. apie 14 val. 33 min. Kalvarijos ugniagesiai buvo iškviesti į Sangrūdos seniūniją, Navininkų kaimą, Navininkų g. Buvo pranešta, kad traukinys kliudė automobilį.
Atvykus ugniagesiams, geležinkelio pervažoje traukinys buvo susidūręs su lengvuoju automobiliu „Nissan Juke“. Automobilyje buvo vairuotojas ir keleivė.
Ugniagesiai praneša, kad žmonės prispausti nebuvo, dėl sulankstyto kėbulo neatsidarė jų durys.
Hidrauliniais plėstuvais automobilio durelės atidarytos, žmonės išlaisvinti. Po medikų apžiūros moteris išvežta į ligoninę, vyras apžiūrėtas įvykio vietoje.
Gelbėtojai pabudėjo, kol policijos pareigūnai leido patraukti automobilį, po to buvo nušluota kelio danga.
Įvykis tiriamas.
avarijaKalvarijos savivaldybėNissan Juke
