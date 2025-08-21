Kaune užsiliepsnojo garaže stovėjęs elektromobilis „Jaguar“, gaisravietėje rasti du žuvę katinai

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 21 d. apie 0 val. 17 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Kiškių g., kur, kaip buvo pranešta, garaže dega automobilis.
Atvykus gelbėtojams garaže degė elektromobilis „Jaguar I-PACE“.
Elektromobilis gerve buvo ištrauktas iš garažo į lauką ir užgesintas.
Per incidentą sudegė elektromobilio galinė dalis, aprūko 40 kvadratinių metrų garažo vidaus, nuo karščio įtrūko garažo lubos, dar 2 kvadratiniai metrai lubų nuardyti, apdegė garažo įvažiavimas, apsilydė garaže buvę namų apyvokos daiktai.
Gelbėtojai praneša, kad iš gaisravietės išnešti du negyvi katinai.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKaunaselektromobilis
Rodyti daugiau žymių