Alytuje nukrito liftas su dviem moterimis – abi išvežtos į ligoninę

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, rugpjūčio 22 d. apie 12 val. 56 min. gautas pranešimas, kad Alytuje, Putinų g., Profesinio rengimo centre nukrito liftas su žmonėmis.
Atvykus ugniagesiams, lifto durys jau buvo atidarytos. Paaiškėjo, kad lifte, šiam nukritus, buvo 46 metų ir 56 metų moterys. Per incidentą jos buvo sužeistos.
Ugniagesiai moteris padėjo nunešti iki greitosios pagalbos automobilio. Abi moterys išvežtas į ligoninę.
agentūra Elta praneša, kad moterys patyrė šoką ir lūžius, medikai ir pareigūnai joms teikia pagalbą.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė Eltai sakė, kad pranešimas apie nelaimę Putinų gatvėje buvo gautas apie 13 valandą.
„Atvykus į įvykio vietą, buvo rastos 46 ir 55 metų moterys, abiem medikai nustatė kaulų lūžius. Vietoje dirba specialiosios tarnybos, bus tiriamos aplinkybės, atliekamas tyrimas“, – sakė policijos atstovė.
Pirminiais policijos duomenimis, moterys galėjo lipti iš 3 arba 4 aukšto, liftas krito į 1 aukštą.
Kaip skelbia pirmasis apie nelaimę pranešęs portalas „alytausgidas.lt“, liftas nebuvo senas, turėjo galiojančius patikros sertifikatus.
Įvykis tiriamas.