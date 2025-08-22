Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Per avariją Vilniuje nukentėjo motociklininkas

2025 m. rugpjūčio 22 d. 16:02
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo penktadienio pavakare Vilniuje susidūrus lengvajam automobiliui ir motociklui.
Pranešimas apie nelaimę pagalbos telefonu rugpjūčio 22 d. buvo gautas apie 15 val. 30 min. Buvo pranešta, kad Gariūnų g., po Savanorių pr. viaduku, susidūrė lengvasis automobilis „Ford“ ir motociklas.
Pasak pranešimo, nukentėjo apie 30 metų motociklininkas. Sąmonės jis neprarado, tačiau skundžiasi peties skausmais, jam reikia medikų pagalbos.
Gavus šį pranešimąįįvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Liudininkai praneša, kad atvykę medikai motociklininką paguldė ant neštuvų ir įsikėlę į savo automobilį pradėjo teikti jam pagalbą.
Tuo tarpu policijos pareigūnai pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes.
avarijaVilniussusidūrimas
