Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Ignalinos rajone, viešoje vietoje, rastas jaunas negyvas vyras

2025 m. rugpjūčio 23 d. 08:53
Vėlų penktadienio vakarą Ignalinos rajone buvo rastas jaunas negyvas vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė policija, 2000 metais gimusio vyro kūnas buvo rastas apie 23.20 val. Dūkšto miestelyje, viešoje vietoje.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Ignalinos rajonasMirtisVyras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.