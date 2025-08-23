Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Žinios, kurios šviečia.
Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Prenumeruoti
Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. rugpjūčio 23 d. 08:53
Ignalinos rajone, viešoje vietoje, rastas jaunas negyvas vyras
2025 m. rugpjūčio 23 d. 08:53
Vėlų penktadienio vakarą Ignalinos rajone buvo rastas jaunas negyvas vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė policija, 2000 metais gimusio vyro kūnas buvo rastas apie 23.20 val. Dūkšto miestelyje, viešoje vietoje.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Ignalinos rajonas
Mirtis
Vyras
Rodyti daugiau žymių