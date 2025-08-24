Žinios, kurios šviečia.
Kauno prekybos centre nuo perkepusių bandelių sklisti ėmę dūmai prišaukė ugniagesius

2025 m. rugpjūčio 24 d. 12:36
Lrytas.lt
Kaune, prekybos centre „Lidl“, nakčiai kepti paliktos bandelės vos nesukėlė gaisro.
Apie T. Masiulio esančiame prekybos centre „Lidl“ suveikusią priešgaisrinę signializaciją ugniagesiams buvo pranešta šeštadienį 05.43 val.
Atskubėję ugniagesiai su parduotuvės atstovo pagalba pateko į patalpas, kuriose buvo dūmų.
Paaiškėjo, kad parduotuvėje per naktį buvo paliktos kepti bandelės.
Nesuveikus kepimo krosnies temperatūros apsaugos sistemai, bandelės pridegė, pasklido dūmai.
Dėl to suveikė priešgaisrinė signalizacija.
Gaisras nekilo. Todėl ugniagesiams beliko tik išvėdinti parduotuvės patalpas.
