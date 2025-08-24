Vilniuje į ligoninę pateko save susižalojusi moteris, o Alytuje rastas vyro kūnas

Pusamžė moteris (gim. 1971 m.) į Vilniaus ligoninę iš Vilniaus, Didlaukio gatvėje esančių namų buvo atvežta penktadienį 23 val. 25 min.
Nukentėjusioji medikams neslėpė, kad pati save sužalojo.
Moteris gydymui paguldyta į ligoninę.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Šeštadienį 21 val. 2 min. policija gavo pranešimą apie Alytuje, Jaunimo gatvėje, namuose, rastą mirusio vyro (gim. 1958 m.) kūnas.
Įtariama, jog vyras mirtinai susižalojo pats.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.