Kraupus praeivio radinys prie „Meridiano“: sulėkė visos specialiosios tarnybos

Klaipėdos apskrities VPK pranešimą apie galimai negyvą asmenį gavo šio pirmadienio (rugpjūčio 25 d.) rytą.
Skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambinta apie 8.45 val.
Atsitiktinis praeivis pro patį uostamiesčio centrą tekančioje Danės upėje pastebėjo plūduriuojantį žmogaus kūną.
Jis vandens paviršiuje buvo prie burlaivio „Meridianas“.
Į įvykio vietą atvyko policininkai, ugniagesiai gelbėtojai ir greitosios medicininės pagalbos brigada.
Kieno kūnas – moters ar vyro – rastas Danės upėje, kol kas neaišku.
Šiuo metų specialiosios tarnybos dar darbuojasi įvykio vietoje.
„Vakarų ekspreso‘‘ duomenimis, upėje rastas 82 metų amžiaus vyro kūnas.
Teigiama, kad jo paieška paskelbta nebuvo.
Pareigūnai aiškinasi tragiško įvykio aplinkybes.
