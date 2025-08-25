Savaitgalio gaisrai: traumuoti du žmonės, degė grūdų džiovyklos, pirtys

Penktadienį, 08.39 val., Vilniuje, Pašilaičių gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, pro septintajame aukšte esančio buto langus veržėsi juodi dūmai ir liepsna.
Ugniagesiai iš buto balkono išvedė žmogų, kuris gaisre patyrė traumą. Dar vienas traumuotas žmogus rastas virtuvėje, jis išneštas į lauką.
Abu išgelbėti asmenys perduoti medikams ir išvežti į gydymo įstaigą. Autonominis dūmų detektorius bute buvo.
05.30 val., Kauno rajone, Neveronių seniūnijoje, Pabiržio kaime, atvira liepsna degė medinis gyvenamasis namas.
Gaisro metu sudegė namo stogas, terasa, pradegė perdanga, išdegė namo vidus, sudegė namų apyvokos daiktai, apdegė dalis namo fasado. Autonominis dūmų detektorius name buvo.
14.30 val., Kaune, Kranto alėjoje, daugiabučio balkone, ketvirtajame aukšte, kilo gaisras.
Gaisro metu sudegė balkone buvę namų apyvokos daiktai, nukentėjo kambarys su jame buvusiais daiktais, apsilydė ir aprūko pakabinamos lubos visame bute, išdužo dviejų plastikinių langų stiklo paketai. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, bute nebuvo.
Šeštadienį, 03.19 val., Lazdijų rajone, Šventežerio seniūnijoje, Šventežerio kaime, mobiliojoje grūdų džiovykloje užsidegė grūdai.
Atvykę ugniagesiai atidarė džiovykloje esantį liuką, išpylė grūdus į lauką ir likvidavo gaisrą. Gaisro metu džiovykla išsaugota.
08.18 val., Panevėžyje, Savitiškio gatvėje, prekybos centre esančioje kavinėje, degė pramoninės indaplovės elektros laidai.
Ugniagesiai atjungė patalpoje elektrą ir milteliniu gesintuvu užgesino degančius laidus. Gaisro metu kavinės patalpos nenukentėjo. Autonominis dūmų detektorius patalpose buvo.
15.53 val., Druskininkuose, Palangos gatvėje, gaisras kilo kieto kuro sandėlyje (malkinėje), priblokuotame prie ūkinio pastato. Gaisro metu sudegė malkinė, nukentėjo ūkinis pastatas. Ugniagesiai išgelbėjo šalia esančius statinius – gyvenamąjį namą, ir viralinę.
21.12 val., Prienų rajone, Veiverių seniūnijoje, Lizdeikių kaime, degė pirtis. Gaisro metu sudegė pirties stogas.
Sekmadienį, vidurnaktį, Pakruojo rajone, Klovainių seniūnijoje, Petrašiūnų kaime, taip pat degė pirtis. Gaisro metu apdegė medinė tvora, nuardyta dalis pirties stogo konstrukcijų ir medinių dailylenčių.
06.42 val., Vilniuje, Kuro gatvėje, atvira liepsna degė vilkikas su ličio baterijų ir akumuliatorių kroviniu. Gaisro metu sudegė vilkikas bei šalia esančios tuščios plastikinės talpos. Apsaugotas metalinis sandėlis.
11.47 val., Biržų rajone, Pabiržės seniūnijoje, Kirdonių kaime, gaisras kilo grūdų džiovykloje, kurioje buvo apie 28 t grūdų. Gaisro metu apdegė ir aprūko viduje esantys grūdai, sudužo langas, apsilydė elektros instaliacijos laidai.
18.54 val., Utenos rajone, Sudeikių seniūnijoje, Sirutėnų kaime, atvira liepsna degė medinė pirtis, priblokuota prie ūkinio priestato. Gaisro metu išdegė pirties vidus, nuardytas stogas, dalis sienų, taip pat dalis ūkinio priestato stogo dangos.
Dar viena pirtis degė Kaišiadorių rajone, Palomenės seniūnijoje, Eitekonių kaime. Gaisras kilo pirmadienį, 03.07 val.
Gaisro metu sudegė pirties stogas, perdanga ir vidus. Ugniagesiai išsaugojo prie pirties pristatytus kelis medinius statinius – malkinę ir garažą.
Penktadienį, 12.57 val., gautas pranešimas, kad Alytaus rajone, Putinų gatvėje, pastate nukrito liftas. Ugniagesiai gelbėtojai atliko žvalgybą.
Nukritusio lifto durys buvo jau atidarytos iki jų atvykimo. Lifto viduje buvusios dvi moterys išneštos ir perduotos medikams.
22.13 val., Telšių rajone, Degaičių seniūnijoje, Šiaulių plente, susidūrus dviem lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiui „Scania R440“, ugniagesiai gelbėtojai išvadavo lengvajame automobilyje prispaustą žmogų ir perdavė nukentėjusįjį medikams.
Šeštadienį, 00.29 val., Vilniaus rajone, Rudaminos seniūnijoje, Parapijoniškių kaime, lengvasis automobilis „Renault Kongoo“ nuvažiavo nuo kelio į griovį, atsitrenkė į medį ir apvirto.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, išlaisvino žmogų iš automobilio ir perdavė jį medikams.
12.26 val., Šiauliuose, Daukanto gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai išvadavo į 1 m gylio šulinį įkritusį stirniuką.
