Praneša apie smarkią avariją Kaune – automobilis vertėsi ant stogo

2025 m. rugpjūčio 26 d. 14:22
Kauniečiai praneša apie didelę avariją Varnių ir Panerių gatvių sankryžoje. Po susidūrimo ant stogo apvirto automobilis.
Apie eismo įvykį antradienį 13 val. 36 min. buvo pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje. Nelaimės vietoje įamžintos kelios brigados ugniagesių gelbėtojų ir pareigūnai.
Pirminiais Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budinčio ugniagesio duomenimis, prispaustų žmonių vaduoti neprireikė.
Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno, registruotas techninis įvykis.
Nelaimės vietoje dirba pareigūnai, kurie aiškinasi eismo įvykio aplinkybes.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities VPK atstovė Odeta Vaitkevičienė, 13 val. 20 min. buvo gautas pranešimas, kad Varnių g. automobilis „Dacia“, vairuojamas 1968 metais gimusio vyro, susidūrė su automobiliu „Volkswagen“, kurį vairavo vyras gimęs 1956 metais.
Po smūgio „Dacia“ automobilis vertėsi ant stogo.
Anot O. Vaitkevičienės, sužalotų žmonių nėra. Abu vairuotojai buvo blaivūs, jie pildo eismo įvykio deklaraciją.
