Vilniuje važiuojant užmigęs automobilio vairuotojas sukėlė masinę avariją

Apie šį eismo įvykį policijai buvo pranešta 10 val. 23 min.
Pranešėjas, automobilio „Volkswagen Transpoter“ vairuotojas, pranešė, kad į jo mikroautobusą įsirėžė priešpriešine eismo juosta važiavęs automobilis „Škoda Octavia“.
Po smūgio mikroautobusas trenkėsi į šalia važiavusį automobilį „Mercedes-Bnez“.
Pranešėjas įtarė, kad į jį įsirėžusio „Škoda Octavia“ vairuotojas gali būti neblaivus.
Atvykusiems pareigūnams „Volkswagen Transpoter“ vairuotojas (gim. 1993 m.) sakė, kad priešpriešine eismo juosta važiavęs „Škoda Octavia“ kirto dvigubą ištisinę liniją ir trekkėsi į jo mikroautobusą.
Pastarasis po smūgio trenkėsi į šalia važiavusį „Mercedes-Benz“, kurį vairavo vyras (gim. 1971 m.).
Avarijos kaltininkas „Škoda Octavia“ vairuotojas (gim. 2000 m.) paaiškino, kad visą naktį nemiegojo, todėl vairuodamas užsnūdo.
Per avariją žmonės nenukentėjo, tačiau buvo apgadinti automobiliai. Visi trys vairuotojai buvo blaivūs.
Už eismo įvykio sukėlimą „Škoda Octavia“ vairuotojas bus baudžiamas administracine tvarka.
Dėl šio eismo įvyko Šeimyniškių gatvėje susiformavo transporto spūstys.
užmigo prie vairoVilniusavarija
Rodyti daugiau žymių