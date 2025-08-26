Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje važiuojant užmigęs automobilio vairuotojas sukėlė masinę avariją

2025 m. rugpjūčio 26 d. 13:22
Lrytas.lt
Antradienį Vilniuje, Šeimyniškių gatvėje, į avariją pateko trys automobiliai – paaiškėjo, kad dėl to yra kaltas vieno automobilio vairuotojas, kuris vairuodamas užmigo.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie šį eismo įvykį policijai buvo pranešta 10 val. 23 min.
Pranešėjas, automobilio „Volkswagen Transpoter“ vairuotojas, pranešė, kad į jo mikroautobusą įsirėžė priešpriešine eismo juosta važiavęs automobilis „Škoda Octavia“.
Po smūgio mikroautobusas trenkėsi į šalia važiavusį automobilį „Mercedes-Bnez“.
Pranešėjas įtarė, kad į jį įsirėžusio „Škoda Octavia“ vairuotojas gali būti neblaivus.
Atvykusiems pareigūnams „Volkswagen Transpoter“ vairuotojas (gim. 1993 m.) sakė, kad priešpriešine eismo juosta važiavęs „Škoda Octavia“ kirto dvigubą ištisinę liniją ir trekkėsi į jo mikroautobusą.
Pastarasis po smūgio trenkėsi į šalia važiavusį „Mercedes-Benz“, kurį vairavo vyras (gim. 1971 m.).
Avarijos kaltininkas „Škoda Octavia“ vairuotojas (gim. 2000 m.) paaiškino, kad visą naktį nemiegojo, todėl vairuodamas užsnūdo.
Per avariją žmonės nenukentėjo, tačiau buvo apgadinti automobiliai. Visi trys vairuotojai buvo blaivūs.
Už eismo įvykio sukėlimą „Škoda Octavia“ vairuotojas bus baudžiamas administracine tvarka.
Dėl šio eismo įvyko Šeimyniškių gatvėje susiformavo transporto spūstys.
užmigo prie vairoVilniusavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.