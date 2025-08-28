Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Anykščių rajone grybauti išėjusio ir miške prapuolusio vyro artimieji gavo liūdną žinią

2025 m. rugpjūčio 28 d. 14:59
Lrytas.lt
Trečiadienį Anykščių rajone buvo ieškoma miške prapuolusio grybautojo.
Dėl į mišką ryte išėjusio vyro (gim. 1951 m.) jo artimieji sunerimo po to, kai su juo nepavyko susisiekti telefonu.
Iš pradžių artimieji patys ieškojo grybautojo. Jo neradę žmonės popietę kreipėsi į policiją.
Pareigūnai iškart pradėjo miške pasiklysti galėjusio grybautojo paiešką.
Policijai į pagalbą atėjo dronų klubo nariai, kurie paieškai pasitelkė skraidyklę su termovizoriumi.
Jos pagalba apie 23 val. buvo rastas vyro kūnas.
Deja, grybautojas jau buvo miręs.
Išorinių smurto žymių mirusiojo kūne nerasta.
Tikslia vyro mirties priežastį turės nustatyti ekspertai.
Dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
