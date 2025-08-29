Ignalinos rajone ugniagesiai skubėjo gelbėti po smūgio į medį rūkti ėmusiame automobilyje likusio vairuotojo

Apie nelaimę Zablatiškių kaime pagalbos tarnyboms buvo pranešta 10 val. 23 min.
Pranešėjas nurodė, kad į medį įsirėžė automobilis „Audi A3“, kuris po smūgio užsidegė, o viduje liko prispaustas vairuotojas.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai.
Atvykus gelbėtojams iš automobilio rūko dūmai, tačiau liepsnos nesimatė.
Gelbėtojai pasinaudoję hidrauline įranga nukirpo automobilio stogą ir išlaisvino automobilyje prispaustą vairuotoją (gim. 1999 m.).
Jis buvo perduotas medikams, kurie sužalotąjį nuvežė į Respublikinę Vilniaus ligoninę.
Eismo įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
avarijaugniagesiaiIgnalinos rajonas
Rodyti daugiau žymių