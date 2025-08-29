Judriame Kauno kelyje eismą sutrikdė avarija: pranešama apie spūstį

„Kantrybės vykstantiems Vakariniu aplinkkeliu nuo Garliavos link Marvelės. Eismo įvykis ties nusukimu link Raudondvario pl. Rinkitės kitą maršrutą“, – 15.30 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje rašė spūsties nuotrauka pasidalijęs grupės narys.
Komentaruose žmonės pažymėjo, jog spūstis susidarė dėl antroje juostoje susidūrusių dviejų transporto priemonių. Jos esą ten stovi jau nuo 13 val.
„Eilė beveik iki „Emsi“, – situaciją dėl spūsties komentavo kitas vairuotojas.
Programėlės „Waze“ duomenimis, kamštis driekiasi beveik iki Armoniškių gatvės.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budinčiu pareigūnu, šis nurodė, jog minimoje vietoje pranešimas išties fiksuotas.
„Sužalotų nėra, visi sveiki, blaivūs“, – tikino Kauno policijos atstovas.
Informuojama, jog minimoje vietoje susidūrė lengvasis „Nissan“ markės automobilis ir „DAF“ vilkikas.
Pareigūnas patikslino, jog avarija įvykio Vakariniame aplinkkelyje, leidžiantis nuo Lampėdžių link Raudondvario pl.
„Pranešimas gautas 13.18 val., vairuotojai nesutaria dėl kaltės“, – nurodė budintis pareigūnas.
Kaunasaplinkkelisavarija
