Lietuvos dienaNelaimės

Sostinėje dingo jaunas vyras – policija prašo pagalbos

2025 m. rugpjūčio 29 d. 16:38
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Igorio Lipino (gim. 2002 m.).
Šių metų rugpjūčio 25 d. jaunas vyras išėjo iš namų Parko g., Vilniuje, ir negrįžo.
Dingusio vyro požymiai: apie 183 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Išeidamas galimai vilkėjo juodą striukę ir žalią džemperį, mūvėjo juodas kelnes, avėjo juodas basutes.
Ypatingi požymiai: vyras šlubuoja po neseniai atliktos kojos operacijos. Galimai lankytinos vietos: maitinimo įstaigos, kino teatras, Paskutinė žinoma vieta yra Klaipėdos miestas.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ir galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Tomu Baliukevičiumi, tel. +370 672 42820, el. paštu tomas.baliukevicius@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
