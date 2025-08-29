Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos dienaNelaimės

Tragedija Palangoje: draugės akivaizdoje jūroje nuskendo senjorė

2025 m. rugpjūčio 29 d. 11:03
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Palangoje nuskendo į jūrą išsimaudyti su drauge atėjusi senjorė (gim. 1947 m.).
Nelaimė įvyko ant kranto likusios draugės akivaizdoje.
Tai nutiko apie vidurdienį.
Pamačiusi, kaip į jūrą įbridusi ir panirusi pensininkė daugiau nebeišniro, ant kranto likusi draugė puolė skambinti pagalbos tarnyboms.
Moteris iškart pareiškė, kad jos draugė ketina nusižudyti.
Tą įvykio liudininkė pasakė ir netrukus čia atskubėjusiam Palangos gelbėtojų vadui Jonui Pirožnikui.
„Moteris sakė, kad sunkia liga sirgusi draugė jau metus laiko kalbėjo apie savižudybę. Tą ji sakė ir eidama maudytis. Klausiau moters, kodėl ji iškart nekvietė pagalbos, o leido draugei eiti maudytis. Ši atsakė maniusi, kad draugė kalba nerimtai“, – portalui Lrytas sakė J.Pirožnikas.
Nelaimėlę jūroje surado ir vandens motociklu į krantą pargabeno pats Palangos gelbėtojų vadas.
Moteris buvo reanimuojama, bet pastangos ją atgaivinti buvo bevaisės.
Jūra tądien, pasak J.Pirožniko, buvo rami.
Dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
