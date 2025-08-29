Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus rajone griovyje atsidūrė du automobiliai – pranešama apie 5 sužalotus žmones

2025 m. rugpjūčio 29 d. 15:07
Lrytas.lt
Penktadienio popietę Vilniaus rajone, Nemenčinės plente, per eismo įvykį buvo sužaloti žmonės.
Apie Miškonių kaime į griovį įvažiavusius du automobilius pagalbos tarnyboms buvo pranešta 14 val. 23 min.
Praneįėjas nurodė, kad yra sužalota moteris bei automobiliuose gali būti prispaustų žmonių.
Netrukus buvo gautas dar vienas pranešimas, kad sužalotų žmonių gali būti penki, tame tarpe ir vaikai.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai bei medikai.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad prispaustų žmonių automobiliuose nėra. 
Ugniagesiai iš vieno avariją patyrusio automobilio iškėlė ir medikams perdavė vieną sužalotą žmogų. 
Eismo įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai. 
 
Vilniaus rajone
