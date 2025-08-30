Antradienį per pietus į Lazdijų ligoninės priėmimo skyrių kreipėsi 64 metų vyras.
Bendrovės darbininkas, įrenginėdamas melioracijos sistemą, kėlė metalinę konstrukciją. Šioji užkrito jam ant plaštakos ir stipriai sužalojo pirštą.
Nelaimėliui buvo nustatyta dalinė piršto amputacija. Lazdijų ligoninės medikai darbininkui suteikė pirmąją pagalbą ir išvežė jį į Kauno klinikas.
Šioje medicinos įstaigoje nuo praėjusio penktadienio gydoma ir 55 metų alytiškė.
Moteris ir jos 46 metų bendradarbė sunkiai susižalojo, kai Alytaus profesinio rengimo centre kėlėsi keltuvu, o šis netikėtai smigo žemyn į šachtą. Moterys patyrė didžiulį šoką.
Tuo metu centre buvo daugiau darbuotojų, kurie, išgirdę sužalotųjų riksmus, atplėšė keltuvo duris prieš pat atvykstant ugniagesiams gelbėtojams.
„Aplankėme seserį klinikose. Ji pasakojo, jog tądien su bendradarbe papietavo, pagulėjo ant žolės, po to kėlėsi liftu.
Pakilo į trečią aukštą ir staiga bumpt, – jaudindamasi „Lietuvos rytui“ pasakojo šeštą dešimtį įpusėjusios alytiškės sesuo Virginija. – Kauno medikai gelbėja jos kojas. Jos abi yra sutraiškytos.
Iš pradžių buvo kalbama net apie kojų amputaciją. Buvo viena operacija, laukia dar kelios. Tikimės, kad kojas pavyks išgelbėti, – sakė, jog dės geležis.
Be to, sesuo patyrė stuburo traumą, buvo išmušti dantys. Ji kenčia didelį skausmą.
Iš pradžių ji buvo gydoma reanimacijos skyriuje, o dabar jau perkelta į traumų. Laukia labai ilgas gydymas.
Sesuo sunkiai išgyvena nelaimę, tačiau mes jai sakėme, kad svarbiausia, jog liko gyva: „Mes stovime prie tavo lovos, o ne prie karsto. Tačiau kas dabar atsakys už visam gyvenimui sužalotas moteris?“
Kita centro darbuotoja, patyrusi kojų lūžius bei galvos traumą, gydoma Alytaus apskrities ligoninėje.
Profesinio rengimo centro darbuotojai teigė, jog keltuvas nebuvo senas, turėjo galiojančius patikros sertifikatus. Pastarąjį kartą šis įrenginys buvo patikrintas prieš 2–3 mėnesius.
„Savaitės pradžioje buvo sudaryta komisija, kuri pradėjo įvykio Alytaus profesinio rengimo centre tyrimą.
Bus atliekamos įvairios ekspertizės.
Šio keltuvo judėjimą reguliuoja ne lynai, o sraigtas, – „Lietuvos rytui“ sakė Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus patarėjas, vyriausiasis darbo inspektorius Vytautas Gegužis. – Be to, atliekame ir kitą tyrimą – dėl nelaimingo įvykio darbe.“
