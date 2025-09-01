Greta Vilniaus vertėsi automobilis – ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos, į ligoninę išvežti 2 žmonės

Pranešimas apie avariją greta Vilniaus esančiame Smiglių kaime (Zujūnų seniūnija) rugsėjo 1 d. gautas apie 16 val. Buvo pranešta, kad Upės g. apsivertė automobilis, viduje yra žmonės, jie negali patys išlipti lauk.
Gavus šį pranešimą į avarijos vietą buvo nusiųstos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos - policijos patruliai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesiai į avarijos vietą nuskubėjo dviem autocisternomis.
Gelbėtojams atvykus, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Vilniaus policijoje redakciją informavo, kad pareigūnams atvykus nustatyta, jog neasfaltuotoje gatvėje apsivertė lengvasis automobilis. Po avarijos greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė mažiausiai du žmones.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas buvo blaivus.
Tuo tarpu Lrytas skaitytojas Donatas praneša, kad automobilis apsivertė stataus kalno apačioje. Per incidentą buvo nulaužta viena pušaitė.
Įvykis tiriamas.
