Kaune į eismo įvykį pateko nepilnametė: mažasis automobilis apvirto ant šono

2025 m. rugsėjo 1 d. 19:59
Pirmadienio vakarą „Kas vyksta Kaune“ grupėje kauniečiai informavo apie eismo įvykį, kuriame ant šono apvirto mažasis automobilis.
„Kaunas, Kriščiukaičio g. 7“, – apie 18 val. 39 min. grupėje rašė nuotraukomis pasidalijęs kaunietis.
Kaip galima matyti, eismo įvykyje dalyvavo dvi transporto priemonės – „Volkswagen“ markės mikroautobusas, ir „Ligier“ mažasis automobilis, priskiriamas lengvųjų keturračių kategorijai.
Matoma ir tai, kad nelaimės vietoje darbuojasi policijos pareigūnai, atvyko ir medikų ekipažas, ant kelio mėtosi įvairios mažojo automobilio lūženos, šio priekis – sumaitotas, o pati transporto priemonė apvirtusi ant šono.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčia pareigūne, ši nurodė, jog pranešimas apie eismo įvykį minimoje vietoje gautas 18 val. 05 min.
Kauno policijos atstovė portalui patvirtino, jog susidūrė du automobiliai, vieną jų vairavo 16-metė.
Anot jos, avarija įvyko 2009 m. gimusiai merginai, turinčiai teisę vairuoti mažąjį automobilį, išvažiavus iš šalutinio kelio ir nepraleidus pagrindiniu keliu važiavusio „Volkswagen Transporter“ automobilio. Jį vairavo 1992 metais gimęs vyras.
Nelaimės metu vairuotojai nenukentėjo, vietoje pildosi eismo įvykio deklaraciją.
