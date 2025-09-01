Savaitgalio nelaimės: ugnis siautė daugiabučiuose, viename iš jų žuvo žmogus

Sekmadienį, 02.32 val., Kelmės rajone, Tytuvėnų seniūnijoje, Tytuvėnuose, atvira liepsna degė medinis dviejų aukštų daugiabutis.
Gesindami gaisrą, ugniagesiai rado smarkiai apdegusį žmogaus kūną. Iš pirmojo aukšto evakuoti keturi žmonės, dviem iš jų medikai suteikė pagalbą.
Gaisro metu sudegė pastato stogas, sudegė ir į pirmąjį aukštą sukrito dalis perdangos.
Penktadienį, 11.03 val., Kauno rajone, Samylų seniūnijoje, Girionių kaime, degė medinis gyvenamasis namas, kuriame įrengti trys butai. Atvykus ugniagesiams, namo pirmasis aukštas degė atvira liepsna. Gaisro metu viename iš butų išdegė virtuvės patalpa, tualetas, aprūko kambarys, apdegė virš buto esanti mansardos dalis. Iš namo išnešti septyni dujų balionai. Bute, kuriame kilo gaisras, pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus nebuvo.
16.56 val. Kaune, Partizanų gatvėje, daugiabučio namo pirmajame aukšte kilo gaisras – virtuvėje degė šaldytuvas. Gaisro metu sudegė šaldytuvas, apdegė virtuvės baldai, aprūko sienos ir lubos. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Sekmadienį, 21.55 val., Mažeikių rajone, Papilės seniūnijoje, Kairiškių kaime, gaisras kilo daugiabutyje: pirmajame aukšte laiptinėje atvira liepsna degė elektros skydinė. Trys suaugę ir trys vaikai iš namo išėjo patys iki ugniagesių atvykimo. Gaisro metu apdegė elektros skydinė, siena, aprūko laiptinės lubos.
Šeštadienį, 14.48 val., gautas pranešimas, kad Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, Riklikų kaime, Šventosios upėje, iš baidarės į vandenį iššoko vyras ir neišneria. Atlikus paiešką, apie 1,5 m gylyje pastebėtas žmogaus kūnas. Ugniagesiai jį ištraukė.
22.13 val. ugniagesiai gelbėjo vyrą, kuris Vilniuje, A. Goštauto gatvėje, prie Baltojo tilto, įkrito į Neries upę. Gelbėtojai ties Geležinio Vilko tiltu žmogų ištraukė iš upės, jį gaivino ir perdavė atvykusiems medikams.
23.08 val. Vilniuje, Lvivo gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai vadavo lifte užstrigusį žmogų. Panaudoję parankines priemones, jie atidarė lifto duris ir žmogų išlaisvino.
Dar viena lifte užstrigusių žmonių gelbėjimo operacija vyko sekmadienį. 19.33 val. Druskininkuose, Gardino gatvėje, daugiabučio lifte užstrigo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) brigados vairuotojas ir sunkios būklės pacientas. Ugniagesiai gelbėtojai atidarė lifto duris, išnešė ligonį iš lifto ir įkėlė jį į GMPT automobilį.
