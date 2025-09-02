Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Per avariją autostradoje greta Elektrėnų nukentėjo dvi moterys

2025 m. rugsėjo 2 d. 09:00
Lrytas.lt
Dvi moterys buvo sužalotos greitkelyje Kaunas-Vilnius greta Elektrėnų susidūrus lengviesiems automobiliams.
Pranešimas apie avariją Elektrnėų savivaldybėje gautas rugsėjo 2 d. apie 8 val. 11 min. Buvo pranešta, kad važiuojant nuo Kauno, neprivažiavus Elektrėnų apie 2 km., susidūrė lengvieji automobiliai.
Pasak pranešimo, per avariją nukentėjo maždaug 30 metų dvi moterys, joms reikia medikų pagalbos.
Į įvykio vietą aiškintis situacijos nuskubėjo policijos patruliai ir greitosios pagalbos medikai.
Programėlės „Waze“ duomenimis, dėl avarijos autostradoje važiuojant Vilniaus link ties Elektrėnais susiformavo transporto spūstis.
