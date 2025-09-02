Tarnybų sujudimas Kaune: susidūrus automobiliams, nukentėjo moteris

„O kas nutiko Kauno LEZ? Didžiausias kamštis, pilna greitųjų, gaisrinių ir policijos“, – 19.47 val. teiravosi Kauno gyventojas.
Tuo pačiu metu su portalo redakcija susisiekusi kaunietė papildė, jog pastebėjo neštuvus bei verkiančią moterį.
„Medikų 3 mašinos, gaisrinės, neštuvai, verkianti moteris, policija, visi apsisukinėja, nes pravažiuoti neįmanoma, bandžiau pamatyti, bet nemačiau, kažkas labai negero“, – rašė specialiųjų tarnybų nuotrauka įvykio vietoje pasidalijusi moteris.
Ji nurodė, jog tarnybos vietoje jau ilgą laiką.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas, į Davalgonių kaimą tarnybos skubėjo dėl eismo įvykio.
„Pranešimas gautas 18.47 val., susidūrė „Volkswagen Caddy“ ir „BMW“ automobiliai, nukentėjo „Caddy“ vairuotoja, jį pristatyta į Kauno klinikas apžiūrai“, – informavo pareigūnas.