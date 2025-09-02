Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tarnybų sujudimas Kaune: susidūrus automobiliams, nukentėjo moteris

2025 m. rugsėjo 2 d. 21:12
Antradienio vakaras Kauno keliuose – ypač neramus. Su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekę kauniečiai informavo apie dar vieną tarnybų sujudimą. Pranešama, jog įvyko avarija.
„O kas nutiko Kauno LEZ? Didžiausias kamštis, pilna greitųjų, gaisrinių ir policijos“, – 19.47 val. teiravosi Kauno gyventojas.
Tuo pačiu metu su portalo redakcija susisiekusi kaunietė papildė, jog pastebėjo neštuvus bei verkiančią moterį.
„Medikų 3 mašinos, gaisrinės, neštuvai, verkianti moteris, policija, visi apsisukinėja, nes pravažiuoti neįmanoma, bandžiau pamatyti, bet nemačiau, kažkas labai negero“, – rašė specialiųjų tarnybų nuotrauka įvykio vietoje pasidalijusi moteris.
Ji nurodė, jog tarnybos vietoje jau ilgą laiką.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas, į Davalgonių kaimą tarnybos skubėjo dėl eismo įvykio.
„Pranešimas gautas 18.47 val., susidūrė „Volkswagen Caddy“ ir „BMW“ automobiliai, nukentėjo „Caddy“ vairuotoja, jį pristatyta į Kauno klinikas apžiūrai“, – informavo pareigūnas.
