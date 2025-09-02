Sostinėje susidūrus automobiliams nukentėjo vairuotoja ir vaikas, o Vilniaus rajone susidūrė trys automobiliai – vienas vairuotojas buvo neblaivus

Per vieną avariją nukentėjo moteris ir vaikas – jie išvežti į ligoninę.
Kitą avariją galėjo sukelti neblaivus vairuotojas.
Apie Vilniuje, Antakalnyje, susidūrusius du automobilius pagalbos tarnyboms buvo pranešta 18 val. 32 min.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti medikai ir ugniagesiai gelbėtojai. Prispaustų žmonių avariją patyrusiuose automobiliuose nebuvo. Ugniagesiai nuvalė kelio dangą.
Per avariją nukentėjo vieno automobilio vairuotoja ir vaikas. Jie išvežti į ligoninę.
Kiek anksčiau, 18 val. 21 min., policijai buvo pranešta apie Nemežėlės kaime (Vilniaus raj.) susidūrusius tris automobilius.
Žmonės avariją patyrusiuose automobiliuose nebuvo prispausti, todėl ugniagesių pagalbos neprireikė.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai nustatė, kad vieno avariją patyrusio automobilio vairuotojas yra neblaivus.
Eismo įvykio aplinkybės tiriamos.
