Klaipėdos jūrų uoste kilo gaisras – klaipėdiečiai perspėti dėl galimos oro taršos

„Dėl kilusio gaisro Klaipėdos jūrų uosto krovos terminale, galima oro taršą. Rekomenduojame vengti buvimo gryname ore, uždaryti namų langus“, – klaipėdiečius įstojo tokį pranešimą SMS žinutėmis išsintinėjęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Apie jūrų uosto krovos terminale kilusį gaisrą ugniagesiams buvo pranešta 7 val. 33 min.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios ugniagesių pajėgos: šešios autcisternos, dvi autokopėčios ir štabo automobilis.
Atvykus ugniagesiams atvira liepsna degė kranas.
Šio ant bėgių stovinčio krano aukštis siekia 30 metrų.
Darbuotojų krane nebuvo.
Kadangi dūmai nuo gaisravietės ėmė sklisti į pietinę miesto dalį, klaipėdiečiai buvo perspėti dėl galimos oro taršos.
Ugniagesių pastangų dėka jau 8 val. 32 min. gaisras buvo lokalizuotas.
