Netikėta greitosios pagalbos ekipažo operacija Kauno rajone: gelbėjo po kelią besiblaškiusį arklį

Apie netikėtą gelbėjimo operaciją kelyje socialiniame tinkle „Fascebook“ paskelbė Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.
„Šiandien (rugsėjo 3 d. – red. past.) Vilkijos GMP brigados paramedikai Karolis ir Laimonas, kaip įprastai, skuba gelbėti visų, kam tik prireikia pagalbos. Šį kartą pagalbos prireikė netikėtam „pacientui“ – grįždami iš kvietimo vyrai kelyje pastebėjo besiblaškantį arklį. Reikėjo nedelsiant priimti sprendimus, gi nepravažiuosi pro šalį lyg niekur nieko...
Gerai, kad GMP komanda pasiruošusi bet kokiems iššūkiams. Veiksmai buvo sukoordinuoti tiksliai: informuotas GMP dispečeris, iškviesti policijos pareigūnai.
Sulaikyti ir nuraminti arklį padėjo šalikelėje sustojęs „Telia“ darbuotojas, kuriam esame dėkingi už pilietiškumą, empatiją ir pagalbą. Gaila, per sumaištį, net vardo jo nepaklausėm. Atsiliepkit.
Iš senų diržų GMP komanda surezgė pavadį, o atvykę policijos pareigūnai užtikrino sėkmingą gyvūno keleto kilometrų kelionę namo į Vilkiją.
Gelbėjimo operacija baigėsi saugiai ir gyvūnui, ir eismo dalyviams... O Karolis su Laimonu išvyko toliau padėti, kai kam prireiks skubios pagalbos...“, - rašoma Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Kauno rajono teritorinio skyriaus pranešime „Facebook“, viską iliustruojant ir keliomis įvykio nuotraukomis.
Arklio savininkui surašytas protokolas
Tuo tarpu Kauno policija praneša, kad arklio savininkas savo augintiniu nesirūpino jau ir anksčiau. Tad jam surašytas protokolas.
„Šį vakarą gavome pranešimą apie Kauno rajone, kelyje Raudondvaris – Vilkija, besiblaškantį ir pavojų eismo saugumui keliantį arklį.
Sureagavome, palydėjome, atidavėme šeimininkui. Kadangi pastarasis jau ne pirmą kartą nepasirūpina savo augintiniu, teko surašyti protokolą.
Gyvūnų savininkams primename – pasirūpinkite, kad jūsų augintiniai būtų tinkamai prižiūrimi, neatsidurtų važiuojamojoje kelio dalyje ir nekeltų pavojaus eismo saugumui“, - rašoma Kauno policijos pranešime.
