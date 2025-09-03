Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palangoje automobilis susidūrė su motoroleriu – sužalotos dvi moterys

2025 m. rugsėjo 3 d. 13:12
Lrytas.lt
Antradienį per eismo įvykį Palangoje buvo sužalotos dvi motoroleriu važiavusios moterys.
Apie avariją Klaipėdos plento–Malūno gatvių šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje policijai buvo pranešta 07.52 val.
Čia automobilis „Mercedes Benz“, kurį vairavo blaivus 1961 m. gimęs vyras, sukdamas į kairę susidūrė su motoroleriu „Piaggio Vespa“, kurį vairavo 1983 m. gimusi moteris.
Per eismo įvykį nukentėjusios: motorolerio vairuotoja ir keleivė gimusi 2008 m. – buvo perduotos medikams.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
