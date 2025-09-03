Palangoje automobilis susidūrė su motoroleriu – sužalotos dvi moterys

Apie avariją Klaipėdos plento–Malūno gatvių šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje policijai buvo pranešta 07.52 val.
Čia automobilis „Mercedes Benz“, kurį vairavo blaivus 1961 m. gimęs vyras, sukdamas į kairę susidūrė su motoroleriu „Piaggio Vespa“, kurį vairavo 1983 m. gimusi moteris.
Per eismo įvykį nukentėjusios: motorolerio vairuotoja ir keleivė gimusi 2008 m. – buvo perduotos medikams.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Palanga
