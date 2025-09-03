Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Pranešta apie Vilniaus rajone atvira liepsna degantį namą – baimintasi, kad viduje gali būti žmonių

2025 m. rugsėjo 3 d. 13:04
Lrytas.lt
Papildyta
Trečiadienį Vilniaus rajone kilo gaisras gyvenamajame name, kuriame galėjo būti žmonių.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie Kalvelių kaime, Žirnių gatvėje, atvira liepsna degantį namą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 12.08 val.
Pranešėjas negalėjo pasakyti, ar namo viduje yra žmonių.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos trys ugniagesių autocisternos, štabo automobilis ir vandenvežė.
Atvykus ugniagesiams dviejų aukštų mūrinio namo stogas jau buvo įgriuvęs.
Informacija apie įvykį buvo perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Gaisrą ugniagesiams pavyko užgesinti 13 val. 50 min.
Gaisravietėje žmonių nerasta. 
Nuostoliai tikslinami, o gaisro priežastis nustatinėjama. 
 
GaisrasugniagesiaiBendrasis pagalbos centras (BPC)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.