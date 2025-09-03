Pranešta apie Vilniaus rajone atvira liepsna degantį namą – baimintasi, kad viduje gali būti žmonių

Apie Kalvelių kaime, Žirnių gatvėje, atvira liepsna degantį namą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 12.08 val.
Pranešėjas negalėjo pasakyti, ar namo viduje yra žmonių.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos trys ugniagesių autocisternos, štabo automobilis ir vandenvežė.
Atvykus ugniagesiams dviejų aukštų mūrinio namo stogas jau buvo įgriuvęs.
Informacija apie įvykį buvo perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Gaisrą ugniagesiams pavyko užgesinti 13 val. 50 min.
Gaisravietėje žmonių nerasta.
Nuostoliai tikslinami, o gaisro priežastis nustatinėjama.
GaisrasugniagesiaiBendrasis pagalbos centras (BPC)
Rodyti daugiau žymių