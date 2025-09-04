Gyventojai piktinasi, kad per vėlai gavo perspėjimus apie gaisrą Lapių sąvartyne

Pirmieji „Kas vyksta Kaune“ skaitytojų pranešimai apie kylantį juodų dūmų stulpą Lapių link redakciją pasiekė 16 val. 24 min. Tarnybos gaisrą patvirtino 16 val. 30 min., o Kauno apskrities policija nurodė pranešimą užfiksavusi 16 val. 35 min.
Vis dėlto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) išsiųsti gyventojų perspėjimai gyventojus pasiekė tik 17 val. 55 min., kai ugnis gaisravietėje jau buvo beveik užgesinta.
„Tyliu apie jų sistemą. Atsiunčia pranešimus, kai jau beveik užgesino“, – piktinosi gyventojai.
Kauniečiai teigė negavę jokių pranešimų, nors gyvena netoliese.
„Domeikava -negavome!“, „Gyvenam prie Lapių, negavau pranešimų“, „Ne, bet visada gaunu jei kas nors prie Šilutės nutinka“, „Negavau nors gyvenu prie Taikos pr. Bet dūmai matėsi nuo autostrados dar prieš Rumšiškes“, – piktinosi skaitytojai.
Vis dėlto, kai kurie iš jų teigė įspėjimus gavę:
„Mes nuo Lapių apie 15km (už Drąseikių). Tai šį kartą pranešimą į telefonus gavom. Praeitus kartus – ne“, – rašė viena skaitytoja.
Naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ išsiuntė užklausą į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą. Gavę atsakymus, publikaciją papildysime.
Gaisras apėmė apie 50 kv. metrų plotą. Į įvykio vietą atvyko Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Ką pataria specialistai?
• vengti buvimo lauke, uždaryti langus, duris ir orlaides;
• išjungti mechaninės vėdinimo sistemas, rekuperaciją ar kondicionierius;
• neužteršti šulinių vandens, jų neuždenktus nenaudoti maistui;
• nepalikti gyvūnų lauke;
• važiuojant pro gaisro vietą – sandariai uždaryti automobilių langus.
Pasijutus prastai patariama nedelsiant kreiptis į medikus. Teršalų poveikis gali pasireikšti akių, nosies ir gerklės dirginimu, dusuliu, kosuliu, alerginių reakcijų paūmėjimu.
GaisrassąvartynasPatarimai
Rodyti daugiau žymių