Kaune į avariją vėl pateko „Kauno švaros“ šiukšliavežė Vairuotojas kaltę pripažino tik pamatęs avarijos vaizdo įrašą

2025 m. rugsėjo 4 d. 08:56
Ketvirtadienio rytą apie eismo įvykį, kuriame dalyvavo „Kauno švaros“ šiukšliavežė, buvo pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Apie 07.35 val. pasidalintose nuotraukose matyti Taikos prospekte „Kauno švaros“ šiukšliavežės kliudytas automobilis.
Skaitytojas pasidalijo ir vaizdo registratoriaus įrašu, kuriame įamžintas susidūrimo momentas.
„Šiukšlių mašinos vairuotojas nenorėjo pripažinti kaltės. Policija peržiūrėjo vaizdo įrašą, parodė jam, iškart persigalvojo ir pripažino kaltę“, – portalui rašė avarijos liudytojas.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad liepą „Kauno švaros“ šiukšliavežė kliudė Kauno kolegijos pastatą.
Tą patį mėnesį šiukšliavežės vairuotojas ir kaunietė įsivėlė į konfliktą, kurį sprendė policija.
