Vilniuje BMW pėsčiųjų perėjoje apvertė vežimėlį, kuriame buvo 2 metų vaikas

Pranešimas apie nelaimę rugsėjo 4 d. gautas apie 14 val. 44 min. Buvo pranešta, kad pėsčiųjų perėjoje Rasų g. automobilis BMW partrenkė 2 metų berniuką.
Pasak pranešimo, vaikui reikia greitosios pagalbos medikų.
Gavus šį pranešimą į avarijos vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Paaiškėjo, kad incidentas įvyko ne Rasų g., o Drujos g. Atvykus pareigūnams, berniukas buvo mamai (gimusi 1996 m.) antrankų. Pirminiais duomenimis, tuo metu, kai įvyko incidentas, vaikas buvo vežimėlyje.
Greitosios pagalbos medikai vaiką apžiūrėjo, tačiau sužalojimų nenustatė, į ligoninę jo vežti nereikėjo.
Automobilio BMW vairuotoja (gimusi 1999 m.) pareigūnams teisinosi, kad jai matomumą užstojo sunkvežimis, tad ji nepastebėjo per gatvę su vežimėliu einančios moters.
Nuo automobilio smūgio vežimėlis apvirto.
Paaiškėjus, kad vaikas nenukentėjo, pareigūnai priėmė sprendimą BMW vairuotoją nubausti administracine bauda už tai, kad pėsčiųjų perėjoje nepraleido pėsčiųjų.