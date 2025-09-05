Baisus sunkvežimio ir „Nissan“ susidūrimas Plungės r.: žuvo moteris, kūną iš nuolaužų traukė ugniagesiai

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, Plungės rajono ugniagesiai į avarijos vietą kelyje Plungė – Mažeikiai rugsėjo 5 d. buvo iškviesti apie 13 val. 25 min. Buvo pranešta, kad Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje, ties Žernių kaimu susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis, yra užspaustų žmonių.
Atvykę ugniagesiai įvykio vietoje rado sudaužytą sunkvežimį „Scania“ ir lengvąjį automobilį „Nissan“, kuris buvo nuskriejęs nuo kelio. Matėsi, kad smūgio būta baisaus – automobilių detalės buvo išsimėčiusios didžiuliu spinduliu, išlėkė lengvojo automobilio akumuliatorius.
Automobilyje „Nissan“ buvo užspausta vairuotoja. Gelbėtojai moterį išvadavo panaudoję specialią gelbėjimo įrangą ir jau be gyvybės ženklų perdavė greitosios pagalbos medikams. Šie konstatavo moters mirtį.
Dėl avarijos kelias buvo kelioms valandoms uždarytas ir nepravažiuojamas.
Įvykis tiriamas.
žuvo moterisavarijaPlungės rajonas
