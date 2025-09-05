Magistralėje šalia Kauno – dvi avarijos: vienoje iš jų susidūrė 7 automobiliai

„Masinė avarija išvažiavus iš Kauno link Klaipėdos. Kur vyksta kelio darbai ir persiskiria juostos link Klaipėdos. Tai 7 automobiliai berods susidūrė“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ penktadienį apie 13.27 val. pranešė skaitytojas.
Vyras nurodė ir galimą nelaimės priežastį.
„Spėju, kad pagrindinė įvykusios masinės avarijos priežastis – saugaus atstumo nesilaikymas“, – spėjo vyras.
Informacija dalijamasi ir „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Anot vairuotojų, magistraliniame A1 kelyje pastebėtos dvi avarijos.
„Dvi avarijos remonte, važiuojant link Klaipėdos, ties Sausine. Viena lengva avarija , kita arčiau Sausinės 6 mašinos pasibučiavo“, – rašoma „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas tikslaus susidūrusių automobilių skaičiaus nurodyti kol kas negalėjo. Anot jo, pranešime nurodyta masinė avarija, kurioje dalyvavo 7 automobiliai. Tačiau informacija tikslinama, vietoje dirba policija.
Liudininkų nuotraukose matomi ir į nelaimės vietą atvykę medikai.
