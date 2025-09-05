Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Magistralėje šalia Kauno – dvi avarijos: vienoje iš jų susidūrė 7 automobiliai

2025 m. rugsėjo 5 d. 14:01
Magistralėje A1 penktadienio popietę įvyko du eismo įvykiai. Viename iš jų, kaip manoma, susidūrė septyni automobiliai.
„Masinė avarija išvažiavus iš Kauno link Klaipėdos. Kur vyksta kelio darbai ir persiskiria juostos link Klaipėdos. Tai 7 automobiliai berods susidūrė“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ penktadienį apie 13.27 val. pranešė skaitytojas.
Vyras nurodė ir galimą nelaimės priežastį.
„Spėju, kad pagrindinė įvykusios masinės avarijos priežastis – saugaus atstumo nesilaikymas“, – spėjo vyras.
Anot vairuotojų, magistraliniame A1 kelyje pastebėtos dvi avarijos.
„Dvi avarijos remonte, važiuojant link Klaipėdos, ties Sausine. Viena lengva avarija , kita arčiau Sausinės 6 mašinos pasibučiavo“, – rašoma „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas tikslaus susidūrusių automobilių skaičiaus nurodyti kol kas negalėjo. Anot jo, pranešime nurodyta masinė avarija, kurioje dalyvavo 7 automobiliai. Tačiau informacija tikslinama, vietoje dirba policija.
Liudininkų nuotraukose matomi ir į nelaimės vietą atvykę medikai.
