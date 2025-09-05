Pabradėje į gatvėje iškastą duobę įlėkė automobilis – sužaloti trys jaunuoliai

Apie nelaimę A.Mickevičiaus gatvėje policijai buvo pranešta 0 val. 23 min.
Pranešėjas nurodė, kad į griovį nuvažiavo automobilis „Volkswagen Tiguan“, yra sužalotų žmonių ir reikia medikų pagalbos.
Į įvykio vietą atskubėję greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė du jaunuolius, gimusius 2005 m. ir nepilnametę, gimusią 2008 m.
Abu vaikinai, suteikus pagalbą buvo palikti gydytis ligoninėje, o merginai skirtas ambulatorinis gydymas.
Automobilio vairuotojas (gim. 2005 m.) ir dar vienas bendraamžis jo keleivis per avariją nenukentėjo.
Vairuotojas buvo blaivus.
Paaiškėjo, kad automobilis įvažiavo ne į griovį, o remontuojamoje šios gatvės atkarpoje iškastą duobę.
Eismo įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.