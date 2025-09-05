Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Radviliškio centre rastas vyro kūnas

2025 m. rugsėjo 5 d. 09:31
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl trijų vyrų mirties.
Pranešimus apie skirtingose vietose mirusius pusamžius vyrus policija gavo ketvirtadienį.
Ryte, 8.30 val., policijai buvo pranešta apie Radviliškio rajono, Kairėnų kaimo pastate, rastą vyro, gim. 1968 m., lavoną be išorinių sužalojimų.
Vakare, 21.15 val., Radviliškyje, Vasario 16-osios gatvėje, viešoje vietoje, buvo rastas vyro, gim. 1956 m., lavonas be išorinių sužalojimų.
Kiek vėliau, 22.30 val., policija gavo pranešimą apie Raseiniuose, Paprūdžio gatvėje, namuose rastą vyro, gim. 1954 m., lavoną be išorinių sužalojimų.
Dėl šių vyrų mirtis priežasčių nustatymo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
