Radviliškio centre rastas vyro kūnas

Pranešimus apie skirtingose vietose mirusius pusamžius vyrus policija gavo ketvirtadienį.
Ryte, 8.30 val., policijai buvo pranešta apie Radviliškio rajono, Kairėnų kaimo pastate, rastą vyro, gim. 1968 m., lavoną be išorinių sužalojimų.
Vakare, 21.15 val., Radviliškyje, Vasario 16-osios gatvėje, viešoje vietoje, buvo rastas vyro, gim. 1956 m., lavonas be išorinių sužalojimų.
Kiek vėliau, 22.30 val., policija gavo pranešimą apie Raseiniuose, Paprūdžio gatvėje, namuose rastą vyro, gim. 1954 m., lavoną be išorinių sužalojimų.
Dėl šių vyrų mirtis priežasčių nustatymo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
