Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Per avariją judrioje sankryžoje greta Ukmergės nukentėjo motociklininkas

2025 m. rugsėjo 6 d. 11:22
Lrytas.lt
Vienas žmogus buvo sužalotas penktadinį greta Ukmergės susidūrus lengvajam automobiliui ir motociklui.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 18 val. 27 min. Ukmergės r., Vidiškių seniūnijoje, Dukstynos kaime, kelių Kaunas-Zarasai-Daugpilis ir Vilnius-Panevėžys sankryžoje, į automobilį „Audi A4“, vairuojamą merginos (gimusi 2006 m.), išvažiavusį iš šalutinio kelio į pagrindinį, atsitrenkė pagrindiniu keliu važiavęs motociklas „Chongqing Loncin“, vairuojamas vyro (gim. 1986 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris pristatytas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaUkmergės rajonasmotociklas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.