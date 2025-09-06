Per avariją judrioje sankryžoje greta Ukmergės nukentėjo motociklininkas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 18 val. 27 min. Ukmergės r., Vidiškių seniūnijoje, Dukstynos kaime, kelių Kaunas-Zarasai-Daugpilis ir Vilnius-Panevėžys sankryžoje, į automobilį „Audi A4“, vairuojamą merginos (gimusi 2006 m.), išvažiavusį iš šalutinio kelio į pagrindinį, atsitrenkė pagrindiniu keliu važiavęs motociklas „Chongqing Loncin“, vairuojamas vyro (gim. 1986 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris pristatytas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaUkmergės rajonasmotociklas
