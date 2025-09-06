Šiaulių r. susidūrus dviem mikroautobusams sužeisti du žmonės

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 9 val. 55 min. Šiaulių r., Vileikių kaime, automobilis „Fiat Ducato“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1967 m.), sukdamas į kairę nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu „VW Caravelle“, kurį vairavo kitas blaivus vyras (gim. 1976 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo „VW Caravelle“ vairuotojas, kuris po medikų apžiūros ligoninėje, gydosi ambulatoriškai.
Taip pat nukentėjo „VW Caravelle“ blaivus keleivis (gim. 1998 m.), kuris po medikų apžiūros taip pat išleistas gydytis ambulatoriškai.
Įvykis tiriamas.
avarijaŠiaulių rajonasautomobilių susidūrimas
