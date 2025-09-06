Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šiaulių r. susidūrus dviem mikroautobusams sužeisti du žmonės

2025 m. rugsėjo 6 d. 11:52
Lrytas.lt
Du žmonės buvo sužaloti penktadienio rytą Šiaulių rajone susidūrus dviem mikroautobusams.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 9 val. 55 min. Šiaulių r., Vileikių kaime, automobilis „Fiat Ducato“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1967 m.), sukdamas į kairę nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu „VW Caravelle“, kurį vairavo kitas blaivus vyras (gim. 1976 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo „VW Caravelle“ vairuotojas, kuris po medikų apžiūros ligoninėje, gydosi ambulatoriškai.
Taip pat nukentėjo „VW Caravelle“ blaivus keleivis (gim. 1998 m.), kuris po medikų apžiūros taip pat išleistas gydytis ambulatoriškai.
Įvykis tiriamas.
