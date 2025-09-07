Baisus radinys Skuodo r. laukuose: automobilyje aptiktas jau prieš kurį laiką mirusio vyro kūnas

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 7 d. 09:38
Lrytas.lt
Skuodo policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis mirė pusamžis vyras, kurio kūnas rastas laukuose stovinčiame automobilyje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 6 d. apie 12 val. 10 min. Skuodo r., ties Gonaičių kaimu, laukuose, pastebėtas stovintis automobilis „VW Passat“.
Automobilyje aptiktas mirusio vyro (gim. 1972 m.) kūnas. Vyras buvo miręs jau prieš kurį laiką, kūnas pradėjęs irti.
Vyriškio mirties aplinkybės kol kas neaiškios, tačiau nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, turintiems nustatyti, kada,kokiomis aplinkybėmis ir kaip vyriškis mirė.
