Kaune liepsnos „prarijo“ automobilį

Apie incidentą portalui pranešė skaitytojai, nelaimės vaizdais pasidalinta ir „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
„Užsidegė prie mūsų, kol laukėm šviesoforo sukti į kairę link pilies. Stovėjom, o „Toyota Prius“ atsuko nuo „Megos“ pusės lino kalno. Tik užsukus, pradėjo degti automobilio apačia po varikliu.
Jis („Toyota Prius“ vairuotojas – aut. past.) užsukęs sustojo, iškart išlipo lauk, o mašina pradėjo riedėt atbulomis. Jis bandė už durelių laikyt mašiną, bet nuriedėjo ji žemyn“, – nelaimės aplinkybes portalui pasakojo liudininkas.
Kaip „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė, pirmadienį 15.19 val. buvo gautas pranešimas, kad Jonavos gatvės ir Šiaurės prospekto sankirtoje dega lengvasis automobilis.
Pranešime informuota, kad gaisro metu iš automobilio išsiliejo skysčiai, galimai benzinas. Žmonės iš automobilio jau buvo išlipę ir laukė ugniagesių.
Ugniagesiams atvykus į nelaimės vietą, automobilis liepsnojo atvira liepsna, bet greitai buvo užgesintas.
Įvykio vietoje darbus tęsė „Kauno švaros“ darbuotojai.
