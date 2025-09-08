Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rokiškyje automobilis susidūrė su motociklu – pastarojo vairuotojui prireikė medikų pagalbos

2025 m. rugsėjo 8 d. 10:26
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare per eismo įvykį Rokiškyje nukentėjo motociklo vairuotojas.
Apie avariją Taikos gatvėje policijai buvo pranešta 20 val. 12 min.
Paaiškėjo, kad automobilis „Subaru Forester“, vairuojamas vyro (gim. 1960 m.), važiuodamas pagrindiniu keliu ir sukdamas į kairę, nepraleido priešinga kryptimi tiesiai važiavusio motociklo „Yamaha YZ250“, kurį vairavo vyras (gim. 2003 m.) ir susidūrė.
Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, sužalotas motociklo vairuotojas.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
