Savaitgalį gaisruose išgelbėti du žmonės, bet yra ir aukų

Gaisre išgelbėtas vaikas. Sekmadienį, 11.55 val., Vilniuje, Grigiškėse, Šviesos gatvėje, kilo gaisras daugiabutyje – ketvirtajame aukšte degė buto virtuvė.
Iš degančio buto, dar iki ugniagesių atvykimo, išvestas vaikas, jis perduotas medikams ir išvežtas į gydymo įstaigą apžiūrai. Ugniagesiai evakavo 4 žmones iš penktojo ir ketvirtojo aukštų.
Gaisro metu bute išdegė virtuvės patalpa, išdužo langai, aprūko vieno kambario buto sienos.
Šeštadienį, 21.48 val., Kupiškio rajone, Noriūnų seniūnijoje, Smilgių kaime, mediniame name kilo gaisras – degė antklodė ir lovos čiužinys. Iš namo išvestas ir medikams perduotas žmogus, po medikų apžiūros paleistas.
Gaisro metu apdegė čiužinys, antklodė, ir aprūko patalpa. Autonominis dūmų detektorius name įrengtas.
Pirmadienį, 01.18 val., Palangoje, Laukų gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje. Iš buto balkono, esančio antrajame aukšte, veržėsi ugnis. Šiame gaisre žuvo žmogus – kambaryje, ant lovos, rastas moters kūnas.
Ugniagesiai evakavo 15 žmonių, dar 30 namo gyventojų evakavosi patys iki ugniagesių atvykimo. Gaisro metu nukentėjo du butai. Išdegė jų koridoriai ir virtuvės, apdegė durys, lubos, aprūko bendro naudojimo koridorius.
Penktadienį, 11.32 val., Vilniuje, Savanorių prospekte, AB „Plasta“ cecho patalpoje degė džiovyklos metalinio konteinerio vidus. Apdegė viduje buvusios polietileno ir medinės džiovyklos konstrukcijos.
20.29 val., Utenos rajone, Utenos seniūnijoje, Mockėnų kaime, degė garažas. Gaisro metu nukentėjo garaže buvusi technika: du motociklai, žoliapjovė, automobilio „Mazda“ degiosios detalės.
Apdegė šalia garažo stovėję trys automobiliai: VW T3, „Peugeot 3008“ ir „Toyota Prius“. Be to, sudegė ir nuardyta apie 150 kv. m stogo dangos. Ugniagesiai išsaugojo du gyvenamuosius pastatus ir du automobilius.
Šeštadienį, vidurnaktį, Šiauliuose, Alytaus gatvėje, gaisras kilo gyvenamajame name – degė kambarys pirmajame aukšte.
Gaisro metu aprūko pirmojo aukšto patalpos, apdegė dalis kambario sienos, nuo karščio sutrūkinėjo stiklai, sudegė lova. Pirminiais duomenimis, autonominis dūmų detektorius buvo, bet neveikiantis.
18.19 val., Lazdijų rajone, Kučiūnų seniūnijoje, Kučiūnų kaime, degė ūkinis pastatas. Ugniagesiai išgelbėjo du netoliese esančius pastatus, 60 rulonų šieno, gaisro metu buvusių už 2–5 metrų. Dar 300 šieno rulonų jie išvežė ir perpylė vandeniu.
Gaisro metu sudegė pastato stogas ir sienos. Darbus teko nutraukti dėl prasto matomumo naktį, uždūmintos teritorijos ir pavojingai pakibusių stogo konstrukcijų, jie buvo tęsiami šviesiu paros metu.
23.06 val., Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Galinės kaime, degė lengvų konstrukcijų metalinis angaras ir jo viduje buvusios smulkios elektronikos atliekos ir ličio akumuliatoriai. Gaisro metu sudegė atliekos, išdegė angaro vidus, sudegė pusė brezentu dengto stogo.
Sekmadienį, 00.08 val. Šilutės rajone, Saugų seniūnijoje, Alkos kaime, degė ūkinis pastatas. Ugniagesiai gelbėtojai išsaugojo du gyvenamuosius namus, stovinčius už 1m ir 30 m, ir vasaros virtuvę, stovinčią už 1 m.
Ūkiniame pastate buvo sukrauta apie 300 šieno rulonų. Gaisro metu sudegė ir sukrito stogas, sudegė ir sulieta vandeniu apie 75 t. šieno, 35 kub. m malkų.
Gesindamas gaisrą, Saugų ugniagesių komandos ugniagesys gelbėtojas patyrė rankos traumą, po medikų apžiūros liko darbo vietoje. Rankos traumą patyrė ir gyventoja, jai medikai suteikė pirmąją pagalbą.
05.18 val., Pagėgių savivaldybėje, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių kaime, degė ūkinis pastatas. Ugniagesiai išsaugojo pastate buvusias malkas ir už 7 m nuo gaisravietės stovintį kitą ūkinį pastatą.
Gaisro metu sudegė pastato stogas, viduje buvęs elektrinis keturratis, 2 benzininiai pjūklai, trimeris.
12.42 val., Alytaus rajone, Butrimonių seniūnijoje, Vanagėlių kaime, degė garažas. Gesinant gaisrą, Alytaus Butrimonių UK ugniagesiui gelbėtojui, dėl galimai perkaitimo saulėje, prireikė medikų pagalbos.
Po jų apžiūros, ugniagesys tęsė darbą gaisravietėje. Gaisro metu sudegė pastate buvę namų apyvokos daiktai, apdegė sukrautos lentos, aprūko sienos, nuardyta dalis stogo konstrukcijų.
14.55 val., Vilniaus rajone, Sužionių seniūnijoje, Rakšonių kaime, degė gyvenamasis namas. Gaisro metu sudegė namo stogas, antrojo aukšto patalpos ir priestatas.
Pirminiais duomenimis, autonominiai dūmų detektoriai name neįrengti.
Penktadienį, 13.32 val., Jurbarko rajone, Algirdo gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai gelbėjo į šulinį įkritusį vyrą. Atvykus į įvykio vietą, žmogus buvo įkritęs į 20 m gylio šulinį.
Į šulinį buvo nuleistas medikų deguonies balionas ir vanduo. Panaudoję aukštalipių įrangą, ugniagesiai gelbėtojai vyrą iškėlė iš šulinio ir perdavė medikams.
13.18 val., Plungės rajone, kelyje Nr. 164 Plungė-Mažeikiai, ties Žernių kaimu, susidūrė sunkvežimis „Scania“ ir automobilis „Nissan Qashqai“.
Ugniagesiai gelbėtojai iš automobilio „Nissan Qashqai“ išlaisvino moterį be gyvybės ženklų ir perdavė medikams.
22.06 val., Raseinių rajone, Ariogaloje, Melioratorių gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai teikdami pagalbą medikams, iš apleisto pastato rūsio iškėlė sužalotą vaikiną ir nunešė jį į medikų automobilį.
Šeštadienį, 14.39 val., Panevėžyje, Miško gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai ištraukė vyrą, įkritusį į 5 m gylio šulinį. O štai tą pačią dieną, 20.28 val., Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje, Gaižėnėlių kaime, išgelbėtas katinas, įkritęs į 11 m gylio šulinį. Katinas perduotas šeimininkams.
21.32 val., Utenos rajone, Leliūnų seniūnijoje, Strazdakalnio kaime, eismo įvykyje susidūrė trys automobiliai. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, išlaisvino prispaustą „Ford“ automobilio vairuotoją, ir perdavė jį medikams.
Sekmadienį, 10.21 val., Rokiškio rajone, Juodupės seniūnijoje, Stoniškio kaime, ugniagesiai vadavo vyrą, nukritusį nuo laiptų į rūsį. Žmogus iškeltas iš rūsio ir perduotas medikams.
