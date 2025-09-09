Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Klaipėdoje dėl nudegimų į ligoninę paguldytas mažametis

2025 m. rugsėjo 9 d. 07:19
Klaipėdos ligoninėje gydomas nudegimus patyręs mažas berniukas.
Kaip informuoja Policijos departamentas, pirmadienį 14.03 val. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą, kad šeštadienį apie 23.11 val. į ligoninę iš namų Klaipėdoje atvežtas mažametis pacientas.
2024 metais gimęs berniukas buvo pristatytas ir dėl nudegimų paguldytas gydymui.
Policija surinko medžiagą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
Tas, kas dėl neatsargumo sužalojo ar susargdino žmogų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
KlaipėdaLigoninėnudegimai
