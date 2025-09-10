Pirminiais duomenimis, pranešimas rugsėjo 10 d. gautas apie 9 val. 47 min. Buvo pranešta, kad Baltosios Vokės g. esančioje stotyje dega aštuoni vagonai su dujomis. Pasak pranešimo, iš vagonų veržiasi dujos.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gavus šį pranešimą, į įvykio vietą iš karto išsiųsti 7 gaisriniai automobiliai.
Pakeliui į gaisro vietą gelbėtojai pranešė matantys kylančius dūmus.
Dūmai matėsi iš toli ir iš įvairių vietų.
Pasak ugniagesių, įvykio vietoje nugriaudėjo sprogimas, nukentėjo mažiausiai vienas žmogus.
Apie nugriaudėjusį sprogimą tarnybas informavo ir aplinkiniai gyventojai.
Bendrasis pagalbos centras praneša, kad sprogimas nukriaudėjo ir gaisras kilo suskystintų dujų pilstymo stotyje.
Vilniaus savivaldybės susisiekimo paslaugų įmonė „Judu“ socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad dėl šio incidento uždarytos aplinkinės gatvės.
„Dėl gaisro Baltosios Vokės g. šiuo metu uždarytas eismas Kirtimų g. bei Eišiškių pl. Planuodami kelionę rinkitės alternatyvius maršrutus ir atkreipkite dėmesį į laikinus pakeitimus“, – rašoma „Judu“ pranešime.
GaisrasDujosugniagesiai
