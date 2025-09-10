Mįslingomis aplinkybėmis Vilniaus rajone dingo vaikinas: paliko atsisveikinimo laiškelį

Sunerimę artimieji per socialinius tinklus išplatino žinią apie jaunuolio dingimą ir paprašė pagalbos jį surandant.
„Sveiki visi. Šiandien (2025 rugsėjo 10d) naktį iš namų (Vilniaus r. Rudamina) išėjo ir dingo mano brolis, Pijus Švarcas.
Paliko visus savo daiktus, telefonus, pinigus bei šunį. Parašė laiškelį, kad turi išvykti.
Paskutinį kartą matytas vakar 23val.
Apsirengęs tamsiais juodais/pilkais šortais žemiau kelių, juodais kedais, tamsia maike bei gali būti su margu megztiniu. Tatuiruota visa kairė ranka. Su savimi tikriausiai turi juodą kuprinę.
Policija informuota ir daro viską, ką gali, tačiau prašome visuomenės pagalbos.
Jeigu neseniai matėte, pavėžėjote ar kitaip su juo bendravote labai prašome visų susisiekti bendruoju pagalbos telefonu 112.
Taip pat galima skambinti šiais nr.: mama Rita +37061598615; sesuo Gabija +37067955016“, – feisbuke rašė dingusiojo sesuo.
Sesuo taip pat pridūrė, kad atsirado žmogus, teigiantis, kad nakties metu (iš 9 į 10d.) jis bendravo su Pijumi, kuris turėjo ketinimų vykti link Lenkijos autostopu.
Dingęs vaikinas ieškomas toliau.
dingopaieškaVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių