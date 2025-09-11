Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Šalia sostinės – dar vienas gaisras: užsidegė bendrovės „Vilniaus paukštynas“ pastatas, išsiųstos gausios ugniagesių pajėgos

2025 m. rugsėjo 11 d. 11:53
Lrytas.lt
Ketvirtadienį ugniagesiams buvo pranešta apie Vilniaus rajone, Rudaminoje, bendrovės „Vilniaus paukštynas“ kilusį gaisrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie Gamyklos gatvėje degantį vieno aukšto mūrinį pastatą buvo gautas 11 val. 03 min.
Pranešėjas nurodė, kad gaisras kilo rūbinėje ir jis plinta. Taip pat buvo pranešta, kad pastate yra žmonių.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios ugniagesių pajėgos: atvyko šešios autocisternos ir autokopėčios.
Atvykus ugniagesiams priminė informacija pasitvirtino. Degė pastate esančios rūbinės patalpos, ugnis spėjo persimesti į pastato stogą.
Gaisrą gesinti ėmę ugniagesiai ardė stogo dangą.
Paaiškėjo, kad visi pastate buvę žmonės kilus gaisrui spėjo iš jo išeiti.
Ugniagesių pastangų dėka jau 11 val. 58 min. gaisras buvo lokalizuotas.
Sustabdę ugnies plitimą ugniagesiai toliau gesino gaisrą. 
 
GaisrasVilniaus rajonasVilniaus paukštynas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.