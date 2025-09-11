Šalia sostinės – dar vienas gaisras: užsidegė bendrovės „Vilniaus paukštynas“ pastatas, išsiųstos gausios ugniagesių pajėgos

Pranešimas apie Gamyklos gatvėje degantį vieno aukšto mūrinį pastatą buvo gautas 11 val. 03 min.
Pranešėjas nurodė, kad gaisras kilo rūbinėje ir jis plinta. Taip pat buvo pranešta, kad pastate yra žmonių.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios ugniagesių pajėgos: atvyko šešios autocisternos ir autokopėčios.
Atvykus ugniagesiams priminė informacija pasitvirtino. Degė pastate esančios rūbinės patalpos, ugnis spėjo persimesti į pastato stogą.
Gaisrą gesinti ėmę ugniagesiai ardė stogo dangą.
Paaiškėjo, kad visi pastate buvę žmonės kilus gaisrui spėjo iš jo išeiti.
Ugniagesių pastangų dėka jau 11 val. 58 min. gaisras buvo lokalizuotas.
Sustabdę ugnies plitimą ugniagesiai toliau gesino gaisrą.
