Baltosios Vokės gatvėje liko vienas gaisro židinys, vėl atveriami darželiai ir mokyklos

„Nuo pat pradžių buvo du gaisro židiniai: traukinių vagonai ir stacionarus rezervuaras. Dabar liko vienas gaisro židinys – užsukus tam tikras sklendes, nelikus dujų pratekėjimo, užgeso židinys prie vagono liekanų. Bet vis dar dega rezervuaras. Matom, pagal likusį kiekį, kad dega tik rezervuare likusios dujos. Panašu, kad niekas į jį neatiteka. Ką galėjime, tą užsukome“, – ketvirtadienio popietę Eltai sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Pasak jo, visgi, gesinant paskutinį gaisro židinį, egzistuoja sprogimo tikimybė. Todėl vyks ir aušinimo, ir sandarinimo darbai.
Manoma, kad gaisras gali būti lokalizuotas ketvirtadienį po pietų arba į vakarą.
Tuo tarpu Vilniaus gyventojų informavimo apie ekstremalias situacijas programėlėje „Kovas“ maždaug 16 val. 40 min. atsirado informacija, kad tuo metu gaisro židinys buvo valdomas, tačiau dar vyko vienos dujų talpos degimas.
„Ugniagesiai praneša, kad situacija gerėja“, – rašoma „Kovas“ pranešime.
Kol gaisras nėra likviduotas, lieka galioti eismo ribojimai Baltosios Vokės g. Apsaugos zonas – 350 metrų spinduliu aplink gaisro židinį.
Atnaujinamas ugdymo procesas 3 įstaigose
Sumažinus gaisro pavojaus riziką ir grėsmės zonos spindulį, nuo penktadienio atnaujinamas ugdymo procesas 3 iš 4 ugdymo įstaigose: Salininkų gimnazijoje, Salininkų lopšelyje-darželyje ir Vaduvos darželyje-mokykloje.
Dar vienoje ugdymo įstaigoje – Vilniaus Panerių lopšelyje-darželyje – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atliks laboratorinius tyrimus dėl galimos oro kokybės taršos ir, gavus rezultatus, bus priimtas sprendimas dėl ugdymo proceso atnaujinimo.
„Ugdymo įstaigos, kuriose buvo sustabdytas ugdymo procesas, ėmėsi visų būtinų saugumo priemonių: operatyviai reagavo į situacijos valdymą, nedelsiant užtikrino langų bei durų sandarumą, atliko periodinį paviršių valymą drėgnuoju būdu“, – rašoma „Kovas“ pranešime.
Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje
ELTA primena, kad trečiadienį pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Paaiškėjo, kad užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
PAGD vadovas Renatas Požėla sako, kad apie gaisro priežastis negalima kalbėti, kol gaisras nėra likviduotas ir gaisravietės neapžiūrėjo Gaisrinių tyrimo centro specialistai.